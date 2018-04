En su descargo, esta mañana ante los legisladores sostuvo: "Es una tenencia accionaria nominal. Yo soy un tenedor fiduciario, no tengo que tenerlo declarado porque no soy el propietario. Todo está bien presentado en la OA y en la AFIP. No puedo declarar algo que no es mío". Sin embargo, no especificó quién sería el dueño de esas acciones, que sí la habrían declarado, ni presentó ningún documento que respalde su afirmación.