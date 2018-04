La sombra de Mao se reduce en términos exponenciales si se contabiliza el poder interno de Xi, que no sólo usará a OBOR para colocar a China en la cima del poder mundial. El Presidente de China también apostó al desembarco de empresas nacionales en América Latina, y las cifras exhiben que su plan dio resultado. Nueve empresas chinas –Sinopec, CNPC, Sinochen, China Three Gorges, MMG, State Grid Corporation of China, Wisco, Cnooc y BCEG-, concentran casi la mitad de la inversión de China en el Cono Sur. Y tres países de América Latina –en los últimos 16 años- fueron beneficiarios de este plan de concentración empresarial: Argentina, Brasil y Perú, que recibieron 7 de cada 10 dólares que invirtió Pekín en toda la región.