—Hablemos un poco de los informes que se publican por estas horas sobre la cantidad de horas de los chicos en clases y de la carencia aparente de faltas de horas de clases en la Argentina respecto de otros países.

—Leí ese informe hoy a la mañana. Yo lo que creo es que el lugar de los chicos es la escuela. Pero también que tiene que ser una escuela que les produzca saberes significativos y valores y los forme como ciudadanos. No necesariamente muchas más horas en la escuela implican mucha mejor educación. Si uno está en la escuela muchas horas pero sin hacer nada no es bueno. Vos fijate una cosa, Luis, yo a lo mejor me equivoco porque no lo he aprendido de memoria pero ahí decía que nosotros tenemos 720 horas y que el estándar es 794. 800 tiene Alemania y 658 Corea del Sur. Por darte ejemplos. Y en realidad si vos te fijabas la mayoría de los países están más o menos en las 800 horas, 750, 820. Digo, hay algunos que tienen mil horas. No sé si era México o Colombia. Estamos muy lejos, pero vos fijate que todos esos países que han producido mejoras significativas, como Japón, también está en menos de 800 horas u 820. Es decir, no estamos hablando de mucho más ni de algo que no se puede hacer. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es producir educación de calidad. Porque tener a los chicos encerrados muchísimas más horas en una escuela que no produce saberes significativos…