Los representantes de 21 empresas estadounidenses estuvieron durante una semana en La Rioja y San Juan, en lo que fue la misión comercial más importante de los últimos 15 años en esas provincias. Fue organizada por la Advanced Leadership Foundation y encabezada por la congresista Loretta Sánchez. Entre las dos provincias, hubo más de 200 reuniones one to one y se organizaron más de 60 visitas a fábricas y proyectos. Infobae conversó con los protagonistas para saber qué busca un inversor en Argentina.