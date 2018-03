Mientras tanto, el kirchnerista Juan Manuel Pereyra (Concertación-Forja), el diputado cordobés que más dinero se llevó por canje en 2017 ($288.945) admitió lo que muchos de sus colegas dicen por lo bajo: que ese dinero se usa para dádivas, prácticas clientelares y otras cuestiones de la caja política. "El canje de pasajes tiene la finalidad de apoyar a un legislador que no maneja ningún presupuesto, ningún dinero, a no ser lo de la dieta", dijo al diario La Voz del Interior. "Hay demandas permanentemente, todos los días, pedidos de cosas. Uno da hasta donde puede. Hay demanda y con urgencia. No se puede acceder a todas las demandas porque uno no es del Ejecutivo. Parte de esa demanda son medicamentos, o una corona para una persona relacionada a la política o al partido. O a lo que sea. Temas sociales hay todo el tiempo", explicó.