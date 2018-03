Pesa, por supuesto, no únicamente el dato sino además el punto de referencia y su contexto. El contraste con 2016 no puede de dejar de anotar que ese año, el primero de la gestión Macri, fue un año de caída económica inicial y de lenta – o gradual- recomposición en el último tramo. Pero la discusión, más política que académica –o al menos, no sólo académica-, parece ser cuál es el número a tomar en cuenta –el punto de comparación- para evaluar la actual gestión de gobierno.