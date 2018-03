Fuentes del Ministerio de Seguridad admitieron a Infobae que muchas veces un buque de bandera de otro país es interceptado por la Prefectura argentina y lleva drogas. Pero al no existir un acuerdo internacional las fuerzas de seguridad argentinas no pueden incautar las drogas. Por ello, desde hace más de cinco años se está tratando de lograr un acuerdo para evitar estas situaciones y hasta el momento no se pudo alcanzar un resultado concreto. De allí que el gobierno argentino convocó hoy en la Cancillería a los embajadores de Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia para establecer un ultimátum y firmar ese acuerdo el 10 de mayo.