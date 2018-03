—Araujo: No me imaginaba esto. Una cosa es imaginarlo y otra es vivirlo. Teníamos mucha ansiedad y alegría. Los preparativos fueron muy intensos. También ocurrió algo que sucede en muchos viajes y es que el avión despega y hubo aplausos. Pero una vez que se empezaron a avistar las islas se dio un silencio que es el silencio del respeto. Estábamos cada vez más cerca. Hoy el dolor tiene caricias. Es un dolor que estamos trabajando para saldar esa deuda, la de mostrar que Argentina tiene héroes, grandes hombres que fueron con convicción. No tapemos con las miserias que aquí hubo el valor y coraje de nuestros hombres de cumplir con un juramento por la Patria. Mi hermano se fue en tren al regimiento. Era un héroe. No queremos más guerras. Pero queremos recodar a nuestros soldados como héroes. Y también quiero destacar el aporte del embajador inglés Mark Kent que trabajó muchísimo con nosotros para que esto sucediera.