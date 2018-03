En este marco, Horacio Rodríguez Larreta es un candidato cuyo mayor capital es la gestión. Aquel consultor que se le acerque no debería intentar proponerle potenciar atributos que no son naturales en él, como por ejemplo el carisma y la simpatía. Debería, en cambio, intentar focalizar en su mejor virtud según el electorado, que se vincula con una eficaz administración de la ciudad. Lo mejor que tiene para mostrar el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es su capacidad para formar y liderar equipos de trabajo, su conocimiento de la Ciudad y su preocupación por los asuntos que concentran la atención de los porteños. No es necesario fingir otras cosas o hacer payasadas para despertar la atención de los electores.