De la misión participan las asociaciones American Sustainable Business Council y Argentine American Chamber of Commerce of Florida, las empresas Argonaut Capital Holdings, Chezem Farms – Foley, Peden y Wisco, CNS Global Advisors, Insider Expeditions, Nuvimedix, Paulin Design and Innovation, Rockaway Beverages, SikhsPAC, Sourcing Solutions, The Fruit Guys, Tetra Tech, Venture Oaks Real Estate Group, Violet Crown Global Foods, Walker Reynolds Lodging Partners y Winchester Advisors , y la ONG Patient Safety Movement.