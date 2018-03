El proyecto de identificación de las tumbas en Malvinas comenzó a gestarse hace 10 años, impulsado -por un lado- por el ex combatiente Julio Aro, presidente de la fundación 'No me Olvides', la periodista de Infobae Gabriela Cociffi y el cantante inglés Roger Waters; y por otro lado, por el trabajo de organizaciones de veteranos como el CECIM de La Plata.