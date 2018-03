En el Gobierno, consideran que se trata de una propuesta que escapa a la lógica cerrada de los sectores de peso en la Justicia, es decir, la propia Corte y sobre todo, buena parte de los jueces federales. Lo resumen así: "Dicen que ella (Weinberg de Roca) no puede funcionar porque no conoce el entramado de la Justicia, no es de la familia o de la casa. Y nosotros creemos que además de sus antecedentes, esa es su mayor virtud, porque es prestigiosa y no tiene compromisos con nadie".