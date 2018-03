Durante la charla que dio en el Rotary Club Buenos Aires, la docente e investigadora, directora de Bioética en la Universidad Isalud, apuntó fuertemente al ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. En un momento la interrumpió la voz de un rotario desde una mesa: "Ya fue Zaffaroni, no hablemos más de él". Y ella le respondió rápidamente: "Vaya a la Facultad de Derecho para ver que no 'fue', no pude dar una charla, no me dejaron".