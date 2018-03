Este último punto, el cobro de la educación, generó un fuerte roce en el interior de la bancada del oficialismo. Más allá de esto, en términos sanitarios, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Boouhid, explicó luego del anuncio oficial, que "Jujuy, a diferencia de otras provincias, no tiene instrumentada la ley de recupero, con lo cual, si usted se atiende en el hospital público de Jujuy y tiene una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público, y el hospital público no tiene el instrumento legal para hacer la ley de recupero que, por ejemplo, sí tiene Salta y otras provincias".