Pese a las denuncias, la decisión de Rafecas fue ratificada ahora por la Sala I de la Cámara Federal. El juez Leopoldo Bruglia sostuvo que "el hecho objeto de estas actuaciones no encuadra en ninguna hipótesis penalmente relevante" resultando el Memorándum "una conducta atípica que no amerita dar curso a una investigación penal". Mientras que Jorge Ballestero agregó que el Memorándum cuestionado "no se instituye, hoy, en un acto jurídico susceptible de ser abordado desde este ámbito penal".