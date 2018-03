– El periodismo está cambiando. Hay nuevas maneras de obtener la información, ni hablar de las redes sociales. ¿Cómo te encuentras con esto?

– Estamos enfrentando a un trabajo que podría desaparecer en unos años, o bien cambiar rotundamente. Hace algunos años mi trabajo era levantarme por la mañana e ir al Parlamento o a la Suprema Corte y cubrir lo que sucediera allí. Contarle a la gente qué es lo que está pasando. Ahora la gente no me necesita. Ellos tienen todos los detalles, toda la información está en internet. En Israel llamamos Knesset al Parlamento, y allí, los políticos me perseguían para que los invite a mi programa para ser entrevistados. A mi no me persiguen más, ahora persiguen a la gente, a la audiencia. Entonces, entendí hace algunos años que algunas cosas están cambiando y debía reinventarme, repensar sobre mi trabajo. No podía salir y, simplemente, recolectar detalles sobre determinada información. Pensé cómo podía seguir siendo relevante y creo que es algo que todo periodista debe preguntarse, cómo seguir siendo relevante e interesante. Intenté combinar el judaismo y el periodismo. Empecé hace dos años y estoy muy contenta de ver cómo la gente se ha interesado en esta combinación, esto de llevarles información y datos antigüos en este nuevo mundo.