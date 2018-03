Ello es producto de la conducta y acciones de algunos dirigentes que actúan en tiempos electorales (apoyados por algunos medios) en nuestro nombre y que no son ni serán, ni fueron nunca peronistas; que hacen política, como decíamos, desde las portadas de algunos grandes medios –y otros no tan grandes- ,pero nunca desde la base territorial, a la que temen y aborrecen, que obtienen siempre un 20% de los votos del distrito, gracias a los compañeros, y consiguen su banca de senador o de diputado por 4 o 6 años y conforman luego bloques minoritarios absolutamente funcionales al oficialismo gorila de turno, caso concreto pensemos en todos los gobiernos de la CABA, desde la Constitución del ´94 , especialmente los de Mauricio Macri y pensemos cómo pudieron gobernar y demás llegar a la primera magistratura de la República y no tendremos otra respuesta que la defección de estos mamarrachos porque ni traidores los podemos llamar, que contribuyeron con su connivencia a construir el poder de nuestros carceleros de hoy.