La pulseada verbal entre ambos se dio por las acusaciones en contra del ministro de Finanzas Luis Caputo, apuntado por no haber declarado tener cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales. En ese sentido, además de cuestionar a la política económica de Cambiemos, Kicillof destacó que "el que está tomando deuda y no está acá es el señor Caputo", y resaltó que en todas "esas listas con cuentas en el exterior aparecen 17 funcionarios del Gobierno de ustedes".