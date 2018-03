"Quieren instalar que las offshore son corrupción. No señores, la corrupción son los bolsos de (José) López, y la sociedad ya saldó esa discusión. Ratificamos la honestidad, transparencia e integridad del ministro. Todo se ratificará en sede judicial. No tenemos dudas de que el ministro tuvo más para perder que para ganar al ingresar en la función pública", aseguró con vehemencia el jefe de Gabinete ante la escalada de cuestionamientos de la oposición, que machacaron con la situación judicial del ministro de Finanzas, quién quedó en el ojo de la tormenta días atrás por no haber declarado la posesión de cuentas radicadas en paraísos fiscales.