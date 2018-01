El ex funcionario, que tiene prisión domiciliaria, llegó ayer por la tarde a Ezeiza para abordar el vuelo 954 de American Airlines que tenía previsto despegar a las 22.40 con destino a Nueva York. Allí tenía intenciones de viajar el ex funcionaria Según pudo saber Infobae, cuando se presentó ante el mostrador de la compañía aérea para hacer el check in, le notificaron que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habían comunicado para informar que su visa había sido revocada.