"Los imputados han demostrado que están dispuestos a seguir adelante con su quehacer ilícito y que no tienen disimulo alguno en negar hechos fácticos incontrastables, como lo es la exigencia ilegítima realizada de dinero a cambio de silencio. A tanto están dispuestos que no han titubeado en instalar versiones falsas de los hechos, lo cual no sólo tiende a seguir en su escalada agraviante y de denostación para con la familia, sino también para con la labor judicial", completaron.