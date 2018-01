Veo a muchos funcionarios trabajando, obviamente que muchos se fueron de vacaciones, otros se irán después. Le toca al Presidente decidir quién es su equipo de trabajo y quiénes son sus ministros. Y los ministros no se evalúan por la cantidad de horas que están en sus ministerios si no por los buenos resultados que logran. Hay que empezar a ser más resultadista en ese sentido, yo creo en eso. La política también ser mide por resultados, y eso no es ser tecnocrático. El Presidente tiene tanto derecho a irse de vacaciones como tengo yo, como tiene cualquier argentino, y que yo sepa está en Neuquén, no está en Afganistán. De hecho habla todos los días con sus funcionarios y decide, porque además estamos en el año 2018 y por suerte tenemos establecidos mecanismos propios del 2018. Hay que parar ya con que si uno no va a la Casa Rosada no gobierna. El Presidente está gobernando. Yo diría que ese tipo de cuestiones, que vienen bien para debatir la Reforma Laboral inclusive, hay que adecuarlas al siglo XXI. Creo que el Presidente trabaja mucho, como trabajan otros líderes, entre ellos los parlamentarios. Todos tenemos derecho a tener vacaciones, porque si no nos volvemos estúpidos. ¡Uno pide que los gobiernos sean modernos pero no acepta que los estándares de gobierno sean modernos!