Cuando se levantó el secreto de sumario de la causa, el abogado de Boudou -Eduardo Durañona- volvió a pedir la libertad con una morigeración de su detención en base al fallo de la Cámara. Solicitó que el ex vicepresidente salga de la cárcel con un arresto domiciliario, o con una pulsera electrónica que controle sus movimientos o con las medidas que disponga el juez. Sostuvo que el ex vicepresidente tiene domicilio constituido, no tiene condenas, ya no hay riesgos de su parte para la causa y que a mediados de enero va a ser papá de mellizos por lo que su detención podría afectar a su mujer -la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente- y a sus hijos.