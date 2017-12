La vigencia del kirchnerismo en la otra vereda y la colección de ex funcionarios y ex empresarios K encarcelados, desde Julio De Vido a Amado Boudou y de Lázaro Báez a Cristobal López, disimularon gran parte de las serias falencias de la gestión y las promesas de campaña que quedaron truncas. Con inversiones que nunca terminaron de desembarcar. Con niveles de pobreza e indigencia igual de altos, con una profundización del endeudamiento y con un fin de año atravesado por la polémica en torno a la Reforma Previsional. Macri tampoco eliminó el impuesto a las Ganancias, como había prometido. E incumplió las metas de inflación del 2017 y atrasó las de los próximos años. Durante la semana, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires debió aplicar la cláusula gatillo a sus empleados. "La gestión de Macri será evaluada en 2019 cuando podamos saber si bajó la pobreza", dice el diputado Fernando Espinoza, ex titular del PJ bonaerense.