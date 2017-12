El Pabellón B alberga a unos siete presos. Allí se encuentra alojado el propio Boudou, y el primo del ex presidente, Carlos Kirchner. El Pabellón C cuenta, entre sus 13 internos, con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el empresario Cristóbal López y el secretario general de la UOCRA La Plata, Juan "Pata" Medina.