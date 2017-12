Una cosa es segura: el pasado se aleja y el presente no logra instalarse. Los gobernadores y buena parte de los senadores aprobaron los proyectos oficiales, algo importante para que no digan que no se los deja gobernar. Que ellos no tengan claro el rumbo no es ni debe ser un problema de la oposición, que hasta el momento está muy lejos de ser una opción política. Me gusta la pasión por el gradualismo: uno suele ir despacio cuando no sabe adónde ir.