– Hay otro grupo de ministros con los que no habla nunca. Era el caso del ex ministro de Salud, Héctor Lemus, que en dos años no pudo mantener con el Presidente una conversación fuera de las reuniones de coordinación. Con el nuevo ministro, Adolfo Rubinstein, tampoco habló demasiado, pero el funcionario no pierde las esperanzas de mejorar el vínculo con el paso del tiempo. Sabe, de todos modos, que la agenda de salud no está en las prioridades presidenciales.