Hay algunas certezas y muchas brumas, que a pesar de las idas y vueltas de estas horas no se consumen sólo en las internas. Los jefes sindicales ya casi han blanqueado la disputa por una nueva conducción cegetista, tienen pendiente el modo de reposicionarse frente a la postergada reforma laboral, no encuentran remanso en el peronismo –más bien, todo lo contrario- y la relación con el Gobierno se ha vuelto a complicar, aunque no faltan ni dejan de ser transitadas distintas vías de contacto. Esto, sin contar con el inicio del ciclo de paritarias.