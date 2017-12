Esa condición es inversamente proporcional a lo que quiere el kirchnerismo duro, que en la actualidad es la primera mayoría en la Cámara de Diputados y que pretende que la ex presidente vuelva a tomar las riendas del espacio político. El principal argumento que tienen aquellos que apoyan a Cristina son los números. Es la dirigente que más respaldo popular tiene según la mayoría de las encuestas. No hay ningún gobernador que en la actualidad pueda equipararla. Pero, aún así, ese apoyo no le alcanzaría en un futuro para poder encolumnar a la mayoría del peronismo y transformarse en una competidora viable para las elecciones presidenciales. Los últimos comicios fueron una muestra de la pérdida de poder. Los peronismos provinciales decidieron competir en paralelo al kircherismo y perjudicaron la performance del espacio que lidera la ex mandataria. Su fuerza electoral se licuó de norte a sur del país.