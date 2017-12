"Ahí me los volví a cruzar, sobre Yrigoyen y 9 de Julio. Estaba todo tranquilo, el lío era del otro lado, en la zona del Congreso. Ahí vi que venían un montón de motos, me asusté y me escondí atrás de un tacho, pero venían motos incluso sobre la vereda, entonces empecé a correr, crucé la calle y vi que venían dos motos. De repente sentí un ardor, porque me pegaron, y me desmayé, perdí la conciencia. Cuando me levanté tenía una bala de goma que me había quemado la parte de las costillas y la pierna completamente quemada, y no sabía qué había pasado. Estaba muy confundido. La policía no quería dejar entrar a la ambulancia", repasó.