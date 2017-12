5- El Congreso. La senadora Cristina Kirchner defendió hoy en el Senado el memorándum con Irán al sostener que fue avalado por el Congreso, a diferencia de lo que ocurrió con el acuerdo de Macri con Qatar. Y la afirmación de la ex presidenta es cierta por una simple cuestión: el acuerdo de la Argentina con el emir Emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani fue aprobado por la Cámara de Diputados pero el Senado no lo aprobó porque el Poder Ejecutivo lo dio por "desestimado", según indicaron a Infobae fuentes de la Cancillería y del mismo bloque de senadores de Cambiemos. Es decir, que la Casa Rosada no mostró interés en avanzar con el entendimiento con Qatar hasta el día de hoy. Es probable que el gobierno haya desestimado este acuerdo para evitar suspicacias y problemas a futuro. Pero lo cierto es que según dijeron varios legisladores de Cambiemos no está previsto que ese acuerdo se tratado por el Congreso, razón por la cual difícilmente se pueda llevar adelante. Según allegados al canciller Faurie,"el acuerdo entra en vigencia cuando una de las partes reciba la última notificación cursada por la contraparte, a través de la vía diplomática, informando la finalización de sus procedimientos jurídicos internos. Eso no sucedió por ahora" . Por esta razón desde el gobierno deslizaron que no se pondrá en vigencia".