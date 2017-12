"Les pido disculpas si me trabo en la lectura de este comunicado", les avisó Báez a los periodistas en aquel encuentro de 2013. Y agregó: "Sepan disculpar mi falta de experiencia. No soy una figura mediática, soy un hombre de bajo perfil. Al que quieren mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios, queriéndome comparar con personas que viven en la oscuridad". Y enseguida explicó cuál creía que había sido su mayor error: "No haber aprendido a relacionarme con ustedes (los periodistas) es, creo, lo que me ha llevado a esta situación".