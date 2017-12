Entre los más famosos se encuentran los que fueron funcionarios: el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, todos ellos en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) Nº 1 de Ezeiza. A estos hay que sumarle el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, alojado en el CPF Nº 2 de Marcos Paz y Héctor Timerman, ex Canciller, con prisión domiciliaria.