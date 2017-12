Por cierto, todos los peronistas de cierta relevancia conocen la encuesta, pero no todos actuaron del mismo modo. Están los que se sienten "perseguidos políticos" del Gobierno, se declararon parte del "antisistema" y se aliaron con un trotskismo que ya no oculta su vocación violenta. Son los nuevos camaradas K, que después de gobernar por décadas Santa Cruz (donde no pueden pagar los sueldos si el gobierno nacional no le manda fondos) y 12 años la Argentina, tienen un discurso más incendiario que el de Nicolás Del Caño. Juntos quisieron asaltar el Palacio de Invierno en verano, y con todos los diputados adentro.