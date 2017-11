Junto con la audiencia en la Cámara Federal, Boudou tendrá hoy una nueva jornada por el juicio oral del caso Ciccone. El Tribunal Oral Federal 4 escuchará el testimonio de Guillermo Mitchell, ex titular de la Aduana y hombre de confianza de Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Echegaray está acusado en el caso Ciccone y fue indagado por Lijo en marzo pero el todavía no resolvió su situación procesal.