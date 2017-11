No se trata, claro, de un conglomerado sólido, aunque tiene capacidad para articular con los jefes de fuerzas provinciales, que manejan otros cinco distritos. No es poco, ni fácil. Las reacciones como conjunto son matizadas, por momentos contradictorias. Y los vaivenes no remiten a divisiones entre ganadores y perdedores de octubre o entre aliados y críticos de Macri, sino a dificultades para compaginar intereses. Pudo verse de entrada en las intensas negociaciones por la reforma tributaria.