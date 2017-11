El arrepentido hizo un relato cronológico de las tres causas en las que está imputado: la renegociación de la deuda pública de Formosa que hizo su empresa, "The Old Fund", y por la que cobró 7.500.000 pesos; la que se conoce como "Ciccone 2" por el dinero que se utilizó para comprar la empresa, los negocios que obtuvo y la participación del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray; y el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero con Boudou y Nuñez Carmona.