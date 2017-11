"Esto no puede ser analizado en el escaso tiempo propuesto por el Gobierno Nacional". La frase se destaca en un trío de borradores que circula entre gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales, en medio de contactos a toda hora para fijar posición frente a la voluminosa idea de Consenso Federal que presentó Mauricio Macri. No hay voluntad alguna de desaire al Presidente, según dejan trascender varios jefes provinciales, pero sí tensión por el apuro oficialista. ¿Puede haber acuerdos parciales para ir avanzando con la agenda, que es nutrida y gira punto por punto en torno de la plata? No parece descartable, según se admite desde hace días en medios oficiales.