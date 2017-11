Por esta misma causa, la Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura, investigados por supuestas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa que nació durante el gobierno de Cristina Kirchner. En el mismo fallo, la Cámara dictó la falta de mérito a Juan Manuel Abal Medina y el ex tesorero de la AFA, Eduardo Spinosa.