Además, dedicó unas palabras a evaluar el desempeño de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, quien dejará su cargo el 31 de diciembre. "Cuando tu gestión es discutida en los cuatro costados, algo mal hiciste", analizó, aunque destacó que la jefa de los fiscales también "hizo cosas buenas". "Algunas decisiones muy polémicas las tomó manera inconsulta como, subestimando la recepción de sus decisiones —consideró—. Después no pudo o no quiso sobrellevar la complejidad que traía ese cargo en el momento histórico en el que le tocó ejercerlo: un momento de mucha crisis con el kirchnerismo que se empezaba a ir pero no quería y un montón de coaliciones que se formaban y empezaban a disputarse muchas cosas. A lo mejor no quiso o no pudo leer esos tiempos históricos y no estuvo a la altura de lo que ese cargo requería".