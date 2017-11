En declaraciones a radio La Red, Alonso señaló que "se espera que Vandenbroele aporte información que permita avanzar no solo en la causa Ciccone sino con la restructuración de la deuda de Formosa". "Falta comprobar el financiamiento de The Old Found, quién puso el dinero; se le ha pedido que aporte una cantidad de información que hoy no existe y debe hacerlo con pruebas. Creo que se puede mirar hacia algún financista del sector privado, algo clave, porque hasta ahora se ha apuntado contra Raúl Moneta".