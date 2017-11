Los tiempos judiciales y políticos no conocen de casualidades. Vandenbroele podría no solo ventilar detalles de la trama secreta del negocio de la ex Ciccone y de la renegociación de la deuda formoseña, de la que participó irregularmente la sociedad The Old Fund, que complicarían a Boudou y a Núñez Carmona, que en la primera audiencia del juicio oral y público, hace poco más de un mes, se saludó en buenos términos con el monotributista.