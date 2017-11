El juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone Calcográfica se reanudó hoy ante el Tribunal Oral Federal 4 en los tribunales de Retiro con la presencia en la sala del ex vicepresidente detenido, quien pidió escuchar la presentación de un testigo clave citado: el ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevilla