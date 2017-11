La cita está pautada para las 9.30. A la hora señalada, volverá a reanudarse el juicio por la compra de la calcográfica Ciccone, donde Amado Boudou está siendo investigado por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, Resnik Brenner y el presunto testaferro Vandenbroele, cara visible de The Old Fund, la empresa que puso los fondos para levantar la quiebra de Ciccone.