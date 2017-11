Pero Cambiemos no solo está pensando en La Matanza. La Tercera Sección Electoral, la única donde el oficialismo perdió en la provincia de Buenos Aires, es la obsesión del Gobierno nacional y provincial, y analizan uno a uno cada distrito. En Avellaneda, están apurando a Gladys González, para que se decida si quiere o no ser de nuevo candidata. En Lomas de Zamora, parece que puede ir Cristian Ritondo. En Almirante Brown, se está discutiendo si va o no Carlos Regazzoni, porque quieren tentarlo con una nueva responsabilidad en el Gobierno. En Esteban Echeverría, ya se sabe que el candidato será Evert van Tooren, como en Florencio Varela será Pablo Alaniz.