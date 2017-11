La primera reacción oficial a la visita del supuesto testaferro de Boudou corrió por cuenta de Germán Garavano, que pasadas las 17.30 salió de reunirse con el presidente Mauricio Macri del tradicional encuentro de seguimiento de su ministerio. "Una de las presentaciones de recién al Presidente fue la del Programa de Protección de Testigos, que funciona muy bien y con absoluta independencia. No tenemos confirmación todavía de esa situación", aseguró el ministro de Justicia en relación a la visita de Vandenbroele a Comodoro Py, que enfrenta junto a Boudou y José María Núñez Carmona, entre otros, el juicio oral y público por el caso Ciccone, y que además está imputado en la causa por enriquecimiento ilícito y por la renegociación de la deuda de Formosa, en la que participó la sociedad The Old Found.