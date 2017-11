En cambio, un ministro que lo antecedió en el cargo hace un tiempo y prefirió que no se revelase su nombre, analizó que "es una reforma debilucha, a la que parece que no le estuvieran metiendo mucha pila, no cierra a mediano plazo". "Tienen una buena radiografía del problema, pero no quieren pelearse con nadie, y así no van a ir a ningún lado", analizó este economista que conoce bien los bueyes con los que está arando el Gobierno.