Ya preparan el tráiler del primer capítulo de la Sexta Temporada: Robin Wright espléndida, con un elegantísimo tallieur gris de Armani, camisa blanca con cuello abierto con lo justo, un collar de perlas de Tiffani, caro pero sobrio, su pelo color miel como tallado, sus ojos transparentes, sus largas manos con uñas impecables, el último Búlgari en su dedo anular derecho, en el escritorio del Salón Oval rodeada de sus 4 máximos jefes de campaña. Luego de escucharlos, apenas golpea la mesa con suavidad, y con voz fría, acerada, mortal, dice: "We are going for it all".