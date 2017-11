Es una excelente noticia para los mendocinos, pero también para la región de cuyo y para las provincias vitivinicolas. Pero lo más importante es que en la Argentina tenemos un presidente que escucha a la gente y ese es un cambio muy importante con respecto al gobierno anterior. Ademas, lo importante es que los ministros Francisco Cabrera y Nicolás Dujovne leyeron y entendieron los dos informes que les entrego nuestro ministro de Economía Martín Kerchner, que trabajó mucho para que este impuesto al vino no saliera. La industria vitivinícola es distinta a las demás, es una industria con base agrícola muy fuerte y tienen mucha ruralidad, trabaja mucha gente en las viñas porque el vino es un fermentado de la uva. En cambio, las gaseosas si bien tienen una base regional no son actividades para comparar entre premios y castigos. Lo que no fue bueno es incorporar la calificación de productos no saludables y saludable en el proyecto de Reforma Tributaria.