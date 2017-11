A simple vista, la gobernadora María Eugenia Vida se quedó conforme. No sólo esto: aceptó retirar la demanda en la Corte Suprema que había presentado por ese reclamo. La foto con el presidente del máximo Tribunal Ricardo Lorenzetti hace unos días atrás actuó como una suerte de fantasma hipnotizante hacia sus pares del resto de las provincias. La Casa Rosada y también los mandatarios del PJ parecen haber aceptado esta fórmula para solucionar las cuentas de Buenos Aires. "No fue magia", respondió burlonamente un funcionario del Gobierno aludiendo el viejo eslogan de la ex Presidente Cristina Kirchner.